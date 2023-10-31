Тардиф: дело Федотова может изменить ситуацию с допуском России на ОИ—2026

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался о перспективах участия сборной России на Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Сегодня ИИХФ опубликовала предварительный состав групп на ОИ-2026. Сборная России попала в одну группу с США.

«Решение по допуску сборной России до Олимпийских игр 2026 года и до международных соревнований в сезоне-2024/25 будет принято не позднее марта 2024 года. Ранее появившаяся на сайте ИИХФ информация ничего не меняет. Отмечу, что решение, которое примет Дисциплинарная коллегия по делу Ивана Федотова может изменить ситуацию», — приводит слова Тардифа «Спорт-Экспресс».

7 мая 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с «Филадельфией Флайер». В июле того же года игрока призвали на срочную службу в армию.

По окончании службы хоккеист подписал двухлетний контракт с московским ЦСКА. Однако «Филадельфия» опротестовала это решение в ИИХФ, сославшись на то, что ее контракт с игроком был заморожен и его действие должно быть перенесено на сезон 2023/24.

ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 31 декабря и запретила ЦСКА до лета 2024 года регистрировать международные трансферы.