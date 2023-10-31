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Чиновник НХЛ Уолш назвал приоритетом участие игроков лиги в Олимпиаде-2026

Исполнительный директор Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш не исключил, что игроки лиги примут участие в зимней Олимпиаде 2026 года. Слова Уолша передает The Athletic.

Стала известна позиция НХЛ по участию в Олимпиаде-2026
© NHL

«Не хочу быть слишком оптимистичным, но надеюсь, что мы достигнем цели. Нашим игрокам важно выступить на Олимпиаде. Это приоритет для нас, для меня и для НХЛ. Мы очень ясно дали понять, что коллективно работаем над этим. Надеюсь, что решение будет принято как можно раньше», — сказал Уолш.

В последний раз хоккеисты НХЛ участвовали в Олимпийских играх в 2014 году, когда соревнования проходили в Сочи.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине д'Ампеццо.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

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