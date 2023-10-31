Стала известна позиция НХЛ по участию в Олимпиаде-2026

«Не хочу быть слишком оптимистичным, но надеюсь, что мы достигнем цели. Нашим игрокам важно выступить на Олимпиаде. Это приоритет для нас, для меня и для НХЛ. Мы очень ясно дали понять, что коллективно работаем над этим. Надеюсь, что решение будет принято как можно раньше», — сказал Уолш.