Терещенко высказался о возможной отставке тренера «Металлурга» Разина

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал про назначение олимпийского чемпиона Сергея Мозякина помощником главного тренера в «Металлурге» и оценил работу главного тренера магнитогорского клуба Андрея Разина.

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«Почему нет? Конечно, справится! Он большой игрок, мастер, прошёл большую школу. Играл под руководством Виктора Васильевича Тихонова и других тренеров, в том числе современных. Я думаю, что у него должно всё получиться.

У «Металлурга» уже 5 поражений подряд, приход Мозякина на скамейку поможет команде взбодриться? Конечно, поможет. Ещё раз повторю – он большой мастер по реализации моментов, игре в большинстве и так далее. Конечно, это усиление для тренерского штаба Разина в «Металлурге».

Как оценю работу Андрея Разина в «Металлурге», стоит ли ему опасаться за своё место? Сразу уже ищутся какие-то подводные камни. Никто не может думать об этом. Захотят убрать – уберут. Моя позиция – ты должен делать то, что считаешь нужным. Это твоя команда, ты её строишь, ты её делаешь, ты за неё несешь ответственность. А если тобой кто-то начинает манипулировать… Это ни к чему хорошему не приведёт.

Бояться, что тебя кто-то подсидит – удел слабых. Ты должен понимать, что ты хочешь видеть. У тебя должно быть своё видение того, как должна развиваться команда. Если результата нет, значит, ты что-то делаешь неправильно. Думаю, что Андрей Владимирович всё прекрасно понимает и знает, как работать. Сейчас просто команда достаточно новая – новый тренер, много молодых ребят. Я думаю, что в плане результата – дело времени. Сейчас у многих команд спад в середине чемпионата. Волноваться здесь не о чем», — сказал Терещенко в интервью «Спорт День за Днём».