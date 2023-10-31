Плющев о России на ОИ-2026: не очень приличная мина при не очень хорошей игре

«Думаю, что это формальность. В общем-то, не очень приличная мина при не очень хорошей игре. Потому что все прекрасно понимают, что должно быть официальное разрешение какое-то положение. А то, что нас внесли в списки участников безо всяких комментариев — вы сами понимаете, что по мановению волшебной палочки в любой момент все нам перекрыть. Или, наоборот, сказать после 2026 года, как они рады нас видеть — у них такое бывает», — полагает специалист.