Хоккеист СКА пожаловался на жизнь в Петербурге

«Арендованная квартира не совсем светлая. Мы с женой постоянно ходим сонные» — хоккеист СКА Грицюк о жизни в Петербурге
Нападающий СКА Арсений Грицюк в интервью «Матч ТВ» заявил, что ему было не очень просто переключиться после солнечного климата в Омске на пасмурную погоду в Санкт Петербурге.
Грицюк перешел в СКА в межсезонье из «Авангарда». В 15 матчах сезона нападающий набрал 10 (6+4) очков.
— Когда Артемий Панарин провел несколько сезонов за СКА, то выбрал Санкт Петербург как место своего жительства в России, купив там квартиру. А у вас нет таких планов?
— Честно скажу, я уже задумывался о покупке квартиры в Москве. Но возможно, если у меня всё хорошо будет складываться в СКА, я подумаю о покупке квартиры и в Санкт Петербурге. Но всё равно к тому климату, который начинается в Петербурге сейчас и заканчивается поздно в апреле, надо еще привыкнуть. И это не так просто для организма сразу адаптироваться для. Когда мало солнца, много дождя и пасмурной погоды. А так получилось, что у нас арендованная квартира не совсем светлая. И такое чувство, что мелатонин постоянно вырабатывается. Мы с женой постоянно ходим сонные.
— Да, надо привыкнуть.
— Конечно! После солнечного Омска пока тяжеловато. Но потихоньку начинаю адаптироваться, провожу больше времени на свежем воздухе. И в целом, я уверен, всё будет нормально, — сказал Грицюк «Матч ТВ».