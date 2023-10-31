Хоккеист СКА пожаловался на жизнь в Петербурге

— Честно скажу, я уже задумывался о покупке квартиры в Москве. Но возможно, если у меня всё хорошо будет складываться в СКА, я подумаю о покупке квартиры и в Санкт Петербурге. Но всё равно к тому климату, который начинается в Петербурге сейчас и заканчивается поздно в апреле, надо еще привыкнуть. И это не так просто для организма сразу адаптироваться для. Когда мало солнца, много дождя и пасмурной погоды. А так получилось, что у нас арендованная квартира не совсем светлая. И такое чувство, что мелатонин постоянно вырабатывается. Мы с женой постоянно ходим сонные.