Канадский хоккеист «Трактора» отметил качество ледовых арен в КХЛ

— В Омске потрясающий стадион — было чувство, что я вернулся домой и играю в «Белл центре» в Монреале. Когда я только переезжал в КХЛ, то не знал, чего ожидать, но пока все арены, на которых я играл, были классными. Радует и атмосфера на трибунах, и то, как страстно болеют фанаты. Благодаря им было сложно играть в Челябинске, когда я приезжал сюда с «Динамо». Раздевалка здесь соответствует уровню НХЛ, и есть ощущение, что ты не уезжал из дома, — приводит слова Бауи «Чемпионат».