Ассисты Кузьменко и Михеева помогли «Ванкуверу» победить «Нэшвилл»

«Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду переиграл «Нэшвил Предаторз» со счётом 5:2 в рамках 9-го тура регулярного чемпионата НХЛ.

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В составе победителей встречи хет-трик оформил шведский форвард Элиас Петтерссон. Также за «Кэнакс» по шайбе забросили нападающие Сэм Лафферти и Джей Ти Миллер. Российские хоккеисты Илья Михеев и Андрей Кузьменко отличились результативными передачами.

У «Нэшвила» по голу забили нападающий Колтон Сиссонс и защитник Данте Фаббро. Россиянин Яков Тренин результативными действиями не отметился.