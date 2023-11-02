Юниорская хоккейная лига Канады ввела обязательную защиту шеи хоккеистов

Западная юниорская хоккейная лига Канады (WHL) объявила о введении обязательной защиты шеи хоккеистов лиги с 3 ноября или как только защитное оборудование станет доступным для клубов.

Все игроки WHL должны будут постоянно носить экипировку для защиты шеи во время участия в мероприятиях на льду, включая игры и тренировки WHL.

По информации лиги, WHL ожидает проблем с доставкой экипировки для защиты шеи от лицензированных поставщиков из-за возросшего спроса после трагической кончины экс-хоккеиста НХЛ Адама Джонсона.