Одноклубник Овечкина объявил о приостановке карьеры

«Учитывая мою продолжающуюся травму, я решил на неопределенное время уйти из игры. Это трудное решение, но я считаю, что оно в данный момент является правильным для моего здоровья. В настоящее время я прошу конфиденциальности, поскольку я определяю свои следующие шаги и возможные варианты развития ситуации», — сказал Бекстрем.