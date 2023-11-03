Овечкин выступил с обещанием после решения Бекстрема приостановить карьеру

«Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь ему. Я думаю, это будет психологическая поддержка, но что я могу сказать? Такова ситуация.



Прежде всего надо оставаться хорошим человеком. Он так много значил для всех нас в определённые моменты карьеры. Конечно, для меня как для друга это значит гораздо больше. Нужно просто и дальше оставаться такими друзьями и предложить всё, что можем, чтобы сделать эту ситуацию проще, веселее», — сказал Овечкин пресс-службе «Вашингтона».