Экс-хоккеист "Вашингтона" Боуи рассказал о шутках Овечкина

"Самый запоминающийся момент, связанный с Овечкиным? Когда он поднимал Кубок и было видно, насколько он счастлив. Овечкин – тот игрок, на которого я приходил смотреть на матчи. Он отличный капитан, душа команды, на выездных играх мы сидели рядом в самолете, обменивались шутками по дороге в новые города", - сказал Боуи.