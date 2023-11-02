Экс-хоккеист "Вашингтона" Боуи рассказал о шутках Овечкина
Бывший защитник "Вашингтон Кэпиталз", а ныне игрок челябинского "Трактора" Мэдисон Боуи назвал самый запоминающийся момент, связанный с капитаном команды из столицы США Александром Овечкиным. Слова Боуи передает "Чемпионат".
"Самый запоминающийся момент, связанный с Овечкиным? Когда он поднимал Кубок и было видно, насколько он счастлив. Овечкин – тот игрок, на которого я приходил смотреть на матчи. Он отличный капитан, душа команды, на выездных играх мы сидели рядом в самолете, обменивались шутками по дороге в новые города", - сказал Боуи.
В ночь на 30 октября по московскому времени "Вашингтон" одержал победу над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, которая проходила на стадионе "Кэпитал Уан-Арена" в Вашингтоне, завершилась победой "столичных" со счетом 3:1. Овечкин в этом матче набрал два очка, дважды выступив в роли ассистента.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в восьми матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. Всего за карьеру в лиге россиянин провел 1355 матчей, в которых забросил 824 шайбы и сделал 669 результативных передач. "Вашингтон" одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, всего команда выиграла четыре матча и уступила в четырех играх.