Просветов принес победу «Колорадо» в своем дебютном матче за клуб в НХЛ

Российский вратарь Иван Просветов помог «Колорадо» обыграть "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ и был признан третьей звездой встречи.

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«Колорадо» дома выиграл у «Сент-Луиса» со счетом 4:1. Просветов провел на льду весь матч и отразил 27 бросков. Россиянин провел за "Колорадо" вторую игру, в дебютном матче (против "Питтсбурга) 24-летний вратарь вышел на лед в третьем периоде, заменив Александра Георгиева.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Росс Колтон, Микко Рантанен, Арттури Лехконен и Боуэн Байрам. У "Сент-Луиса" отличился Роберт Томас.