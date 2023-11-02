18-летний Карлссон повторил достижение Олега Твердовского за «Анахайм»

18-летний Лео Карлссон повторил достижение Олега Твердовского за «Анахайм»
18-летний защитник «Анахайм Дакс» Лео Карлссон в матче с «Азизоной Койотс» отметился заброшенной шайбой.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Карлссон повторил достижение российского защитника Олега Твердовского по количеству голов в 18-летнем возрасте за «уток». Твердовский в своём первом сезоне за «Майти Дакс» забросил три шайбы и отдал девять результативных передач.
После десяти матчей «Анахайм» занимает шестое место в таблице Западной конференции с 12 очками.
Сегодня, 2 ноября, «Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Азизону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0 — ОТ).
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