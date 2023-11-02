19-летний хоккеист завершил карьеру из-за повреждения мозга

«В пятницу утром мне сказали, что моя хоккейная карьера окончена. Слишком много драк, хитов и сотрясений, от которых я не смог должным образом оправиться.



Врачи сказали, что на магнитном снимке моего мозга были обнаружены повреждения и шрамы размером 25 х 17 миллиметров. У меня есть риск развития ХТЭ (хронической травматической энцефалопатии) и раннее начало деменции. Хоккей – тяжёлый вид спорта.



Мой стиль игры привел к завершению карьеры. Однако я никогда не пожалею ни об одной драке или хите, который я сделал. Я никогда не буду извиняться за то, как я играл. В последние годы карьеры я забивал не так много голов, но я был крутым, и этого у меня это никто не отнимет. Я горжусь шрамами на своих руках», — написал Хинкли.