«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Ак Барс» в Уфе
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Уфе со счетом 3:1.
В составе уфимского клуба дубль оформил Иван Дроздов, а также заброшенной шайбой отметился Михаил Науменков. Казанцы ответили голом Дмитрий Яшкин.
Казанский клуб идет на третьем месте Востока, набрав 34 очка в 25 играх. Подопечные Виктора Козлова поднялись на четвертую строчку с 31 баллом в 25 встречах.
Следующую игру «Салават» проведет 6 ноября в Уфе против «Нефтехимика».
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань) – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).Голы:1:0 (33:20) – Иван Дроздов (Николас Мелош);2:0 (43:07) – Иван Дроздов (Глеб Кузьмин, Николас Мелош);3:0 (43:27) – Михаил Науменков;3:1 (59:36) – Дмитрий Яшкин Кирилл Семёнов, Александр Радулов).