«Салават Юлаев» уверенно обыграл «Ак Барс» в Уфе

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Уфе со счетом 3:1.

В составе уфимского клуба дубль оформил Иван Дроздов, а также заброшенной шайбой отметился Михаил Науменков. Казанцы ответили голом Дмитрий Яшкин.

Казанский клуб идет на третьем месте Востока, набрав 34 очка в 25 играх. Подопечные Виктора Козлова поднялись на четвертую строчку с 31 баллом в 25 встречах.