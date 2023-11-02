«Зенит» раскритиковали за покупку бразильцев "пачками"

«У «Зенита» есть свои выращенные игроки, сильная академия, тренеры, которые вложили в них столько сил, труда и свою душу. И ребятам не дают шанса, а привозят пачками бразильцев, которые не все матчи играют на 100%.



Поэтому у «Зенита» хочется видеть своих воспитанников. Когда Клаудиньо заменили с «Ахматом», он даже пять не отбил никому из русских. Просто сел. Это показывает, что микроклимат в команде не очень», — заявил Игнатович.