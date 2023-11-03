Ротенберг заявил, что Зинченко чуть не убили в матче с «Авангардом»

«Зинченко чуть не убили на льду. Хоккейная драка, мужской вид спорта. Ребята подрались, драка закончилась, судьи приезжают, игрок соперника продолжает бить лежащего соперника в голову. У него шрам на всю жизнь! Могло быть намного хуже. Если бы он попал ему в висок, он бы умер.



Такие вещи недопустимы в нашей лиге. Это даже не бои без правил! У нас на сегодняшней день в лиге нет правил!» — сказал Ротенберг после матча.