Панарин набирает очки в 11-м матче НХЛ подряд

Это результативное действие стало для россиянина уже 11 подряд в текущем розыгрыше. На шестой минуте Панарин отправил шайбу в ворота соперника, сделав счет 2:0. "Рейнджерс" ведет 3:2, идет второй период.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 11 матчах НХЛ, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами. Лидирует в лиге по системе гол+пас Джек Хьюз из "Нью-Джерси".

У него пять заброшенных шайб и 15 ассистов. Лучшим из россиян на данный момент является Панарин. Он располагается на четвертой позиции. Никита Кучеров из "Тампы-Бэй" идет на 11-м месте. У него 6+8. После 10 игр "Рейнджерс" с 16-ю очками идет на втором месте в Восточной конференции. Возглавляет таблицу "Бостон", имеющий на три очка больше.