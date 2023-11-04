"Спартак" вырвал победу над "Торпедо" на последней минуте

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Матч прошел в Москве на арене "Мегаспорт" и собрал 10 888 зрителей. Это рекорд для домашних матчей красно-белых в этом сезоне.

На восьмой минуте встречи Владислав Фирстов вывел нижегородцев вперед, но в конце периода Шэйн Принс восстановил равенство. А в начале второго периода Александр Беляев вывел "Спартак" вперед, но гости на это ответили точным броском Василия Атанасова.

И все же на перерыв "Спартак" ушел с перевесом в одну шайбу. Максим Цыплаков сумел поразить ворота гостей.