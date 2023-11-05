Овечкин не смог отличиться в матче с "Коламбусом" и продлил серию до четырех игр

В первом периоде хозяева дважды поразили ворота соперника. Отличились Том Уилсон и Сонни Милано . На старте второго периода Дмитрий Воронков сумел одну шайбу отыграть. В качестве одного из ассистентов ему выступил Кирилл Марченко . "Вашингтон" после этой победы поднялся на 11-е место в Восточной конференции.

Стоит отметить, что этот матч стал для капитана "Вашингтона" Александра Овечкина уже четвертым подряд, когда нападающий уходит с площадки без заброшенных шайб. Последний раз россиянин забивал в ворота "Нью-Джерси" 26 октября. В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 10 матчах, в которых записал на свой счет два гола и шесть результативных передач. За всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 824 шайбы. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 70 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.