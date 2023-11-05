Буре объяснил, почему сдал американский паспорт

"Раньше я работал в Америке, мне приходилось жить на две страны. А когда закончил играть, то понял, что не хочу разрываться между двумя странами. Мне больше нравится находиться у себя дома в России. Поэтому принял решение, что я и моя будущая семья будем жить в России.



Даже в 90 х каждое лето во время отпуска приезжал домой, когда некоторые энхаэловцы этого не делали. Северная Америка была местом работы. И когда эта работа подошла к концу, я сдал паспорт", — заявил экс-хоккеист.