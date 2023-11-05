Буре прокомментировал слова Путина о «дельцах от хоккея»

Павел Буре, легендарный хоккеист сборной России, рассказал, что его переезду в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в 1991 году не способствовали «дельцы от хоккея». Об этом пишет «Матч ТВ».

19 октября президент РФ Владимир Путин выступил на форуме «Россия – спортивная держава». Глава государства заявил, что «необходимо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые тащат в Северную Америку мальчишек из спортшкол».

Журналисты попросили Буре прокомментировать высказывания президента.

Бывший хоккеист отметил, что «проблемы есть везде». Он добавил, что президент озвучил проблему, дал указания, люди приступили к выполнению поручений.

Буре пояснил, что ему в свое время было интересно попробовать себя в НХЛ. Он уточнил, что дельцы не забирали его, он поехал самостоятельно. При этом ЦСКА получил за него $250 тысяч, что соответствует нынешним $2,5 млн, заметил бывший спортсмен.