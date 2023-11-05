Буре прокомментировал слова Путина о «дельцах от хоккея»
Павел Буре, легендарный хоккеист сборной России, рассказал, что его переезду в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) в 1991 году не способствовали «дельцы от хоккея». Об этом пишет «Матч ТВ».
19 октября президент РФ Владимир Путин выступил на форуме «Россия – спортивная держава». Глава государства заявил, что «необходимо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые тащат в Северную Америку мальчишек из спортшкол».
Журналисты попросили Буре прокомментировать высказывания президента.
Бывший хоккеист отметил, что «проблемы есть везде». Он добавил, что президент озвучил проблему, дал указания, люди приступили к выполнению поручений.
Буре пояснил, что ему в свое время было интересно попробовать себя в НХЛ. Он уточнил, что дельцы не забирали его, он поехал самостоятельно. При этом ЦСКА получил за него $250 тысяч, что соответствует нынешним $2,5 млн, заметил бывший спортсмен.
В активе хоккеиста - серебро (1998) и бронза (2002) Игр, золото чемпионата мира (1990). В НХЛ он выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флориду Пантерз», провел в общей сложности 702 матча в регулярных чемпионатах.