Передачи Ильи Любушкина и Павла Минтюкова помогли «Анахайму» обыграть «Вегас»

Сегодня, 6 ноября, «Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 4:2 (0:1, 0:1, 4:0).

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В составе «Анахайма» заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик, Мэйсон Мактавиш, а также дубль на счету Сэма Кэррика. Российские защитники Илья Любушкин и Павел Минтюков отметились передачи.

За «Вегас» голами отличились россиянин Иван Барбашёв и Джек Айкел.

После 11 матчей «Анахайм» занимает шестое место в Западной конференции с 14 очками. «Вегас» расположился на первой строчке, набрав 23 очка в 13 матчах.