Буре ответил на слова Путина про отъезд игроков

Павел Буре отметил слова Владимира Путина о праве свободно выбирать место работы.

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Бывший нападающий ЦСКА, «Ванкувера», «Флориды» и «Рейнджерс» ответил на вопросы на тему отъезда хоккеистов из России.

– Ваше отношение к отъезду игроков? Кто-то говорит, что действительно есть проблема, уезжают много. Кто-то, наоборот, говорит, что в процентном отношении не особо много – 1-2-3-4-10, а все остальные остаются. Вы считаете, есть такая проблема отъезда, что таланты покидают безвозвратно нашу хоккейную страну?

– Таланты покидают… Не совсем понимаю.

– Ну, подняли вопрос о том, что действительно есть проблема. Владимир Путин сказал, что уезжают. И тут же начали сильно обсуждать, действительно ли, сколько уезжают. Считаете ли вы, что действительно есть такая проблема, что страна готовит, а они в какой-то момент берут и уезжают?

– Такая проблема была всегда. Еще в советское время. Мол, мы тебя подготовили, а ты уезжаешь. То есть мы в тебя вкладываем и финансы, и старания. Потому что тебя же растят, а ты потом уезжаешь.

Но так же президент сказал, что у нас свободный мир, каждый решает сам, где он хочет работать. Но должно быть определенное правило или компенсация какая-нибудь – за то, что тебя воспитали.

Например, когда я уехал, у меня компенсация была 200 тысяч долларов. Это 30 лет назад клуб дал, и 50 тысяч я своих личных дал денег. Для меня это тоже было нормально, что это компенсация. Поэтому я считаю, должна быть какая-то компенсация, – сказал Буре.