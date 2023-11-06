Глава IIHF Тардиф обвинил Буре во лжи

«Это неправда. Как, по-вашему, мы можем продолжать вести это дело, если НХЛ и «Филадельфию» не интересует Федотов? Прежде чем идти дальше, мы спросили клуб из США: «Вам действительно нужен этот игрок?» Они ответили, что хотят соблюдения условий контракта. Теперь ФХР и ЦСКА намеренно позволили играть Федотову, которого дисквалифицировала ИИХФ. Мы продолжаем расследование», — сказал Тардиф.