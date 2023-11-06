Хоккеист "Спартака" Голдобин отметил, что все в КХЛ завидуют броску его партнера Порядина
Многие игроки в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) завидуют броску форварда московского "Спартака" Павла Порядина. Такое мнение ТАСС высказал его одноклубник, нападающий Николай Голдобин.
Порядин стал автором дубля в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:2).
"Сегодня нам не удавалось забивать в большинстве. Очень хочется его реализовывать. Порядин вообще мастер - с таким броском все завидуют ему. Скорость под 170 км/ч, шайбы не видно", - отметил Голдобин.
В следующем матче "Спартак" вНижнекамске сыграет 9 ноября с "Нефтехимиком".