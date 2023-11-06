Пинчук: у минского «Динамо» со СКА возникло что-то вроде дерби

«Такие матчи, как 4:2 со СКА, надолго врезаются в память? Камбэки всегда придают сильный эмоциональный подъём, придают уверенность на будущие игры. Это сказалось в игре с «Локомотивом» — мы были уверены в себе и обыграли соперника. С Петербургом в последние годы у «Динамо» какое-то соперничество возникло? Да, что-то такое есть. Эмоции накапливаются. Было много матчей, всё это собирается в один большой шар. Действительно получается что-то вроде дерби», — сказал Пинчук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.