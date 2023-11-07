Российский вратарь «Колорадо» рассказал, каково ему было в США после переезда в 16 лет

«Насколько это было сложно? Знаешь что? Это было нормально. Я был стартовым вратарём в течение четырёх лет, поэтому мне приходилось много играть. Когда много играешь, чувствуешь себя намного лучше, так что мне было не слишком тяжело», — приводит слова Просветова Colorado Hockey Now.