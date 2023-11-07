Фетисов высказался о победе "Спартака" над СКА

"Жамнов - мой младший товарищ. В свое время поддержал его кандидатуру в качестве главного тренера страны. Нужно поздравить Алексея. Он молодец. К "Спартаку" вернулся спартаковский дух", - сказал Фетисов.

Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — по голу на счету Марата Хайруллина и Павла Порядина. В начале третьего периода петербуржцы снова вышли вперед. Отличился Александр Кадейкин. Хозяева смогли быстро отыграться — Хайруллин оформил дубль. В самой концовке встречи, на последней секунде матча Александр Беляев принес своей команде победу.