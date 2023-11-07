«Тампа» проиграла «Торонто» в матче НХЛ

"Торонто" победил "Тампу" в овертайме со счетом 6:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Мэттью Нис (4-я минута), Остон Мэттьюс (23, 26), Калле Ярнкрок (42, 61), Митч Марнер (43). У проигравших отличились Виктор Хедман (5), Никита Кучеров (7, 12), Брейден Пойнт (16), Брендон Хэйгл (58).

Кучеров также отметился двумя голевыми передачами, все очки он набрал в первом периоде. Всего на его счету 20 очков (9+11) по системе "гол+пас" в текущем сезоне, в списке лучших бомбардиров он занимает третье место. Передачей также отметился защитник "Тампы" Михаил Сергачев. Вратарь "Торонто" Илья Самсонов отразил 8 бросков из 12 и был заменен в первом периоде после четвертого пропущенного гола.

"Тампа" набрала 14 очков в 12 играх и занимает третье место в Атлантическом дивизионе, "Торонто" идет третьим, имея столько же очков после 12 встреч. В следующем матче "Тампа" 8 ноября на выезде сыграет с "Монреалем", "Торонто" днем позднее примет "Оттаву".

Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко в выездном матче с "Флоридой" (4:5 ОТ) забросил вторую шайбу в сезоне. Голевой передачей в эпизоде с голом Марченко отметился защитник Иван Проворов. В это время на льду также находились российские форварды "Коламбуса" Дмитрий Воронков и Егор Чинахов.