Самсонов швырнул шлем после четырех голов и замены в первом периоде матча с «Тампой»

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов был заменён на 16-й минуте матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:5 ОТ).

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Вратарь пропустил четыре шайбы. Самсонов отразил лишь 8 из 12 бросков. После четвёртого гола тренерский штаб «Торонто» заменил российского вратаря на Джозефа Уолла. Самсонов ярко отреагировал на свою замену, подъехав к скамейке запасных и швырнув свой шлем.

Отметим, что Уолл отразил 18 из 19 бросков.