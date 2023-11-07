Российский игрок клуба НХЛ победил в драке шведского хоккеиста

Конфликт случился на старте третьего периода. Игроки скинули перчатки и начали потасовку, которая закончилась победой россиянина. Воронков нанес Стенлунду несколько ударов, повалил соперника на лед, после чего арбитры остановили драку. Оба хоккеиста получили по две минуты штрафа за грубость, а швед получил еще один малый штраф за неспортивное поведение.