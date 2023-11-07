Малкин признался, что просил у «Питтсбурга» зарплату побольше

«Продешевил с новым контрактом? Ну, как продешевил — больше не давали! Думаете, я не хотел, что ли? Просил и восемь, но не дали. Может, думали, что у меня было много травм и уже не тот уровень. Конечно, всегда хочется чуть больше, чем дают. Мои агенты боролись до конца, могу это с уверенностью сказать. Контракт все равно хороший. Будем работать!» — сказал Малкин.