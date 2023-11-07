Экс-игрок «Тампы» рассказал, в чем с Овечкиным никто не сравнится

«Лучший ли Кучеров по броскам в касание сейчас среди россиян? Нет, Александр Овечкин застолбил это место себе, наверное, на всю жизнь. Пока с ним никто не сравнится. Ребята молодцы, все стараются, но Саша на протяжении всей карьеры доказал, что по ван-таймеру он номер один. Кучеров тоже хорош в этом компоненте, часто использует и забрасывает такие шайбы», — сказал Артюхин.