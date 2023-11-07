Хоккеист «Спартака» Голдобин: хочется думать, что становимся топ-клубом

«Крутой матч с неожиданной концовкой, если честно. Я ехал на скамейку, оставалась пара секунд. Думал, что мы уходим в овертайм. Но тут мы хорошо выигрываем вбрасывание, идет сумасшедший бросок в ближний… И мы забили гол за одну секунду до конца третьего периода!», - приводит слова Голдобина «Матч ТВ».