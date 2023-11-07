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Форвард хоккейного «Спартака» Голдобин: Очень хочется думать, что становимся топ-клубом

Форвард «Спартака» Николай Голдобин оценил победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеист «Спартака» Голдобин: хочется думать, что становимся топ-клубом
© Спорт день за днем

«Крутой матч с неожиданной концовкой, если честно. Я ехал на скамейку, оставалась пара секунд. Думал, что мы уходим в овертайм. Но тут мы хорошо выигрываем вбрасывание, идет сумасшедший бросок в ближний… И мы забили гол за одну секунду до конца третьего периода!», - приводит слова Голдобина «Матч ТВ».

Голдобин добавил, что хочет, чтобы «Спартак» шел на первых местах и стал топ-клубом.

Вчера «Спартак» обыграл СКА. Игра в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу красно-белых.

В составе красно-белых дублем отметился Павел Порядин, также шайбу забросил Александр Беляев.

«Спартак» на втором месте в Западной конференции, у красно-белых 40 очков.