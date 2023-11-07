Точицкий назначен вице-президентом КХЛ по хоккейным операциям

«Андрей Валерьянович известный в хоккейном мире человек, не нуждающийся в особом представлении. У него колоссальный опыт работы в хоккее в различных должностях – от агента до руководителя клубом – он знает как всё устроено от и до. Уверены, что его знания, опыт и целеустремленность помогут КХЛ в реализации стратегических инициатив, направленных на повышение популярности и развитие хоккея», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.