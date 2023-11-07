Вратарь «Сибири» рассказал, как бежал 2 км через пробки на игру со «Спартаком»

«Весело было (смеётся). Я стараюсь заранее выезжать. И в тот день выехал как обычно. Однако в городе были пробки. Две машины столкнулись лоб в лоб и перегородили проезд. Движения вообще не было, десятибалльные пробки! Пришлось действовать по интуиции. Заехал в какой-то двор, оставил там машину и побежал до арены через мост. Где-то в километре от меня был Коля Прохоркин, думал к нему подсесть, но он сам застрял в пробке. В итоге я пробежал приличную дистанцию, около двух километров. Потом, когда увидел, что эвакуаторы растаскивают машины и поток постепенно начинает двигаться, написал Прохоркину, успокоил, что скоро он поедет. Коля меня в итоге и подобрал. Успели к собранию, пусть и на тоненького.



Как такая «разминка» сказывается на игре? Даже не разминка, а полноценная тренировка! Хотел бы я сказать, что не сказывается, но слукавил бы. Нужно уметь справляться с разными жизненными ситуациями, адаптироваться под обстоятельства», — цитирует Красоткина сайт КХЛ.