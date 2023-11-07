Вратарь «Эдмонтона» с зарплатой в $ 5 млн выставлен на драфт отказов

Голкипер «Эдмонтон Ойлерз» Джек Кэмпбелл выставлен на драфт отказов, сообщает пресс-служба «нефтяников». Отметим, что зарплата хоккеиста в сезоне составляет $ 5 млн.

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В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 31-летний вратарь сыграл пять матчей, в которых одержал одну победу с 87,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,50. За свою карьеру в НХЛ Кэмпбелл выступал за «Даллас Старз», «Лос-Анджелес Кингз», «Торонто Мэйпл Лифс».

В составе сборной США Джек становился чемпионом мира на юниорском и молодёжном чемпионатах мира.