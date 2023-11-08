Кучеров возглавил список лучших бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров помог результативными действиями обыграть «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча закончилась со счетом 5:3.

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Россиянин отметился голом и результативной передачей, что позволило ему выйти на первое место в списке лучших бомбардиров лиги. Игрок набрал 22 очка (10+12).

Также в составе победителей голами отметились нападающие Пол Николас, Алекс Барре-Буле, Майкл Эйссимонт и Кристиан Дворак. В «Монреале» авторами голов стали форварды Ник Сузуки и Майкл Пеццетта.

30-летний Кучеров выступал до перехода в «Тампу» в «Квебеке», «Руэн-Норанда Хаскис» и «Сиракьюс». В КХЛ форвард играл за ЦСКА и «Красную Армию».

«Тампа» после 13 туров идет 4-й в Восточной конференции с 16 очками. «Монреаль» занимает 11-е место после 12-ти туров с 12 очками.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Чикаго». Матч пройдет 10 ноября. «Монреаль» в этот день сыграет с «Детройтом».