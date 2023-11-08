Третьяк: ФХР продолжает вести работу с Минспортом для сохранения в стране молодых игроков

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что ФХР и Минспорт ведут работу по ограничению выезда молодых игроков за границу. Ранее президент России Владимир Путин потребовал разобраться с «дельцами» от хоккея, которые уводят за границу юных хоккеистов.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявлял, что при разработке данных ограничений главным станет «создание здесь условий, которые позволяли бы всем в равной мере реализовывать свои спортивные таланты». Ранее президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин сказал, что считает излишним введение ограничений на выезд талантливых российских хоккеистов за границу.