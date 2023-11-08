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«Кому охота получить по голове?» Судья Иванюк ответил на критику Ротенберга

Хоккейный судья Александр Иванюк ответил на критику арбитров со стороны главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга.

Судья Иванюк ответил на критику Ротенберга
© Спорт день за днем

«Была драка, и Ротенберг считает, что когда игрок СКА упал на лед, соперник его добивал. Сказал, что могли попасть в висок. Да в любой драке могут попасть туда. Два здоровенных амбала дерутся, а судья без защиты будет их разнимать? Есть определенная методика: как только игроки упали и коснулись льда, то тут же помощники судьи должны их разнять и перекрыть руки. А когда хоккеисты дерутся один на один, то кто туда полезет? Кому охота получить по голове?», - приводит слова Иванюка «РБ Спорт».

Ротенберг в нынешнем сезоне КХЛ уже несколько раз выступал с публичной критикой судей. В последний раз наставник СКА раскритиковал арбитров за работу на матче с «Авангардом».

В концовке игры с «ястребами» произошла драка между игроком СКА Иваном Зинченко и форвардом «Авангарда» Марком Вербой. Победу в бою одержал хоккеист омской команды, который сумел повалить петербургского армейца на лед. Однако Верба не остановился после триумфа и продолжил бить уже лежачего Зинченко. Именно на этом эпизоде акцентировал внимание Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.

За критику судей Ротенберг был наказан дисквалификацией на один матч, который СКА был вынужден провести без главного тренера. Также петербургский клуб выплатил денежный штраф в размере 500 тысяч рублей.