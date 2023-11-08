«Кому охота получить по голове?» Судья Иванюк ответил на критику Ротенберга
Хоккейный судья Александр Иванюк ответил на критику арбитров со стороны главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга.
«Была драка, и Ротенберг считает, что когда игрок СКА упал на лед, соперник его добивал. Сказал, что могли попасть в висок. Да в любой драке могут попасть туда. Два здоровенных амбала дерутся, а судья без защиты будет их разнимать? Есть определенная методика: как только игроки упали и коснулись льда, то тут же помощники судьи должны их разнять и перекрыть руки. А когда хоккеисты дерутся один на один, то кто туда полезет? Кому охота получить по голове?», - приводит слова Иванюка «РБ Спорт».
Ротенберг в нынешнем сезоне КХЛ уже несколько раз выступал с публичной критикой судей. В последний раз наставник СКА раскритиковал арбитров за работу на матче с «Авангардом».
В концовке игры с «ястребами» произошла драка между игроком СКА Иваном Зинченко и форвардом «Авангарда» Марком Вербой. Победу в бою одержал хоккеист омской команды, который сумел повалить петербургского армейца на лед. Однако Верба не остановился после триумфа и продолжил бить уже лежачего Зинченко. Именно на этом эпизоде акцентировал внимание Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.
За критику судей Ротенберг был наказан дисквалификацией на один матч, который СКА был вынужден провести без главного тренера. Также петербургский клуб выплатил денежный штраф в размере 500 тысяч рублей.