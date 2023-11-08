Судья Иванюк ответил на критику Ротенберга

«Была драка, и Ротенберг считает, что когда игрок СКА упал на лед, соперник его добивал. Сказал, что могли попасть в висок. Да в любой драке могут попасть туда. Два здоровенных амбала дерутся, а судья без защиты будет их разнимать? Есть определенная методика: как только игроки упали и коснулись льда, то тут же помощники судьи должны их разнять и перекрыть руки. А когда хоккеисты дерутся один на один, то кто туда полезет? Кому охота получить по голове?», - приводит слова Иванюка «РБ Спорт».