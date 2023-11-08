Овечкин считает, что никто не счастлив в «Вашингтоне»

«Мы испытываем небольшие сложности, но, если посмотреть на все матчи, думаю, у нас было много шансов. Мы просто не могли поразить ворота соперника. Но я думаю, что это просто такой период времени.



Если вы спросите всех в раздевалке об очках, каждого игрока, не думаю, что кто-то скажет, что он сейчас счастлив. Как я уже сказал, у нас много моментов, мы просто не можем забить», — сказал Овечкин.