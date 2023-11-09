Тренер «Вашингтона» раскритиковал российских хоккеистов после матча с «Флоридой»

"Гол в овертайме? Кузи выбыл из игры, потерял позицию. Вы будете совершать ошибки. Это хоккей, это спорт. На протяжении всей игры будут допущены ошибки, неправильно подобранные шайбы и так далее. Но вы не можете совершать вопиющих ошибок. Ты просто не можешь потерять парня за своей спиной, как в третьем периоде. Мы не можем забросить шайбу, когда уже устали. Есть и другие примеры", - сказал Карбери.