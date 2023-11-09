Молодой защитник «Авангарда»: хоккей везде одинаковый — что в ВХЛ, что в НХЛ

«Где-то ещё не привык, что в КХЛ игры через день, немного тяжеловато в плане физики. У меня впервые такое, в молодёжке не так часто играют. Тут нужно перестроиться, привыкнуть. Смена часовых поясов, перелётов – всё это накапливается, но у нас такая работа и даже в таких условиях мы получаем от неё удовольствие.



В плане игры адаптировался ко взрослому хоккею. Конечно, лига посильнее, соперники мастеровитее, но хоккей везде одинаковый, что в молодёжке, что в ВХЛ, что в НХЛ. Просто разные скорости, а силовые приёмы везде есть, но можно и без них показывать свои лучшие качества. Я – небольшой защитник, люблю побольше играть в пас, силовой, конечно, могу провести, но это редкость для меня», — сказал Гуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.