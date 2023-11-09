Гуляев высказался об изоляции сборной России

«Конечно, не хватает международных матчей. Нас не собирают в сборную, а хочется тренироваться среди лучших, потом играть против лучших из других стран, видеть, в какой хоккей играют канадцы, шведы, чехи. И очень не хватает вот этого чувства, когда отстаиваешь честь России.



Наверное, отношение скаутов к россиянам не изменилось. Просто у них нет возможности посмотреть на нас на турнирах, и всё общение происходит онлайн, через интернет. Живого общения стало меньше, а так их внимание никуда не делось. Плюс есть российские скауты.



Проработка закона об ограничении на выезд для российских хоккеистов? Тут что будет, то будет, стараюсь жить сегодняшним днём. Может, многое поменяется, пока я никуда не собираюсь. У меня есть контракт в России, и я его выполняю», — сказал Гуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.