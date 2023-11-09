В отчёте полицейского управления Скоттсдейла говорится, что Гальченюк вёл себя агрессивно по отношению к полицейским после того, как врезался на автомобиле в дорожный знак. Хоккеист неоднократно использовал расовые оскорбления в адрес сотрудника полиции во время задержания и угрожал убить двух полицейских. Гальченюк сослался на связи в Москве, сказав: «Я собираюсь порезать тебя, твою жену, твою дочь» и «Один телефонный звонок, и вы все мертвы, вся ваша семья, ваша родня будут мертвы», — говорится в отчёте полиции.