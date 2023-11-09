Защитник «Авангарда» рассказал об особенностях хоккея в КХЛ

Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев рассказал об особенностях хоккея в КХЛ
Защитник «Авангарда» Михаил Гуляев сравнил игру в КХЛ, ВХЛ и НХЛ.
Ранее клуб «Колорадо» выбрал на драфте российского игрока обороны под 31 м номером.
— Где то ещё не привык, что в КХЛ игры через день, немного тяжеловато в плане физики. У меня впервые такое, в молодёжке не так часто играют. Тут нужно перестроиться, привыкнуть. Смена часовых поясов, перелётов — всё это накапливается, но у нас такая работа и даже в таких условиях мы получаем от неё удовольствие, — приводит слова 18 летнего хоккеиста «Чемпионат».
Он также отметил, что в плане игры уже адаптировался ко взрослому хоккею. В прошлом сезоне Гуляев дебютировал в составе «Авангарда», а в нынешнем стал игроком основы «ястребов».
— Конечно, лига посильнее, соперники мастеровитее, но хоккей везде одинаковый, что в молодёжке, что в ВХЛ, что в НХЛ. Просто разные скорости, а силовые приёмы везде есть, но можно и без них показывать свои лучшие качества. Я — небольшой защитник, люблю побольше играть в пас, силовой, конечно, могу провести, но это редкость для меня, — добавил хоккеист.
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