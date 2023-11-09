Защитник «Авангарда» рассказал об особенностях хоккея в КХЛ

— Где то ещё не привык, что в КХЛ игры через день, немного тяжеловато в плане физики. У меня впервые такое, в молодёжке не так часто играют. Тут нужно перестроиться, привыкнуть. Смена часовых поясов, перелётов — всё это накапливается, но у нас такая работа и даже в таких условиях мы получаем от неё удовольствие, — приводит слова 18 летнего хоккеиста «Чемпионат».