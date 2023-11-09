Хоккеисты сборных Швеции не будут носить одежду с символикой страны

Шведские хоккеисты не будут носить одежду с символикой страны во время поездок, сообщает VG. Федерация хоккея Швеции направила соответствующее уведомление всем командам страны после теракта в Бельгии. Напомним, 16 октября в Брюсселе, где проходил матч квалификации Евро-2024 между Бельгией и Швецией, были застрелены два шведских болельщика.