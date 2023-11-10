В середине первого периода шведский форвард хозяев Кемпе и защитник «пингвинов» Крис Летанг устроили потасовку у ворот «Питтсбурга». Малкин решил вступиться за своего многолетнего партнера, после чего Кемпе ударом с левой отправил россиянина в нокдаун.