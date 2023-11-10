Адриан Кемпе отправил нападающего «Питтсбурга» Малкина в нокдаун в матче НХЛ
Форвард «Лос Анджелеса» Адриан Кемпе отправил российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в нокдаун по ходу матча НХЛ.
«Лос Анджелес» дома играет с «Питтсбургом», по ходу второго периода счет равный — 1:1.
В середине первого периода шведский форвард хозяев Кемпе и защитник «пингвинов» Крис Летанг устроили потасовку у ворот «Питтсбурга». Малкин решил вступиться за своего многолетнего партнера, после чего Кемпе ударом с левой отправил россиянина в нокдаун.