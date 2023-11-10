Нападающий СКА Рендулич отреагировал на перевод в запас

«Все через это проходят. Тренер так решил, всё в порядке. Это время, чтобы отдохнуть плюс всегда можно улучшить свою игру, потренироваться. Всё хорошо! Да, я давненько не забивал, но это хоккей, так бывает. Посмотрим, насколько долго продлится моя пауза, что будет дальше. Сегодня была отличная победа, сумасшедшая! Нам надо продолжать», — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.